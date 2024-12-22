Халили пропустит масс-старт на третьем этапе Кубка Содружества

Российская биатлонистка Анастасия Халили не выступит в масс-старте в рамках третьего этапа Кубка Содружества — 2024/25.

«Сегодня пропускаю гонку! Спасибо всем за веру и поддержку. До встречи в новом году», — написала Халили в своем telegram-канале.

В Чайковском спортсменка выиграла спринтерскую гонку. В гонке преследования она заняла 14-е место, допустив восемь промахов на четырех огневых рубежах. Сейчас в общем зачете Кубка Содружества сезона- 2024/25 биатлонистка занимает седьмое место с 734 очками.