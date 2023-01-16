Халили рассказал, чем бы хотел заниматься после завершения карьеры

Российский биатлонист Карим Халили рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры.

«Не вижу себя в сборной точно. Наелся кочевой жизни? Нет. В этом плане, кстати, 24 года — преимущество. Еще не успеваешь устать от постоянных переездов. Усталость, если верить более старшим товарищам, накапливается ближе к 30.

Сложно ли физическим быть топ-биатлонистом? Скорее тяжелее морально. Физически становится нелегко в тот момент, когда только начинаешь выходить на топ-уровень. А вот когда уже выбрался, статус начинает сильно давить. Другая ответственность», — цитирует Халили RT.