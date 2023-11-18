Халили рассказал, что в первый раз в жизни бежал преследование после масс-старта

Победитель большого масс старта на этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске Карим Халили поделился мнением о формате соревнований и рассказал, как разбирал тактику на гонку со своей невестой Анастасией Гореевой.

«Насколько важна финансовая составляющая этого турнира? Лично для меня в первую очередь важно, что сегодня мы открыли биатлонный сезон с участием всех ведущих биатлонистов России и Белоруссии, поэтому было очень круто провести сегодня такие соревнования. Большое спасибо за это организаторам, что организовали их в преддверии официального сезона. Как тактически подходил к своей гонке? Так как на первом старте тяжело что-то ожидать от себя и от соперников, первые круги старался просто присматриваться к ребятам. Какой настрой на завтрашнюю гонку? Боевой. Будет интересная и не менее захватывающая гонка: динамичная и с четырьмя огневыми рубежами. Надеюсь, что подарим классную борьбу и болельщикам, и себе. Как оцениваю связку масс-старт — преследование, довольно необычную для биатлона? Это необычно, но посмотрим завтра. Такое будет в первый раз в моей жизни. Сегодня в масс-старте всем приходилось работать до конца на последнем круге, для того, чтобы меньше проиграть в масс-старте», — приводит слова Халили Metaratings.ru.

Халили выиграл большой масс-старт, который открывал программу первого этапа Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Вторым финишировал белорусский биатлонист Антон Смольский, третьим — его соотечественник Никита Лобастов.

Гонки преследования на этапе в Ханты-Мансийске пройдут 19 ноября.