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Биатлон

Сегодня, 02:30

Халили: «В декабре у меня было две болезни подряд»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский биатлонист Карим Халили рассказал о перенесенных болезнях на старте сезона.

«Можно сказать, что я доволен. В декабре у меня было две болезни подряд. В Чайковском пришлось выступать на фоне болезни. Не хотелось терять много очков в зачет, поэтому были не самые хорошие результаты. Сейчас получилось немного восстановиться и пробежать лучше. В любом случае, мое состояние лучше, чем было в декабре, но до оптимального еще остается хороший шаг», — приводит слова Халили «РБ Спорт».

26-летний россиянин занял второе место в спринте на этапе Кубка России в Рязани.

Источник: РБ Спорт
Карим Халили
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