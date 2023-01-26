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Сегодня, 13:22

Халили считает, что ему сложно будет побороться за победу в Кубке Содружества

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер Олимпийских игр Карим Халили оценил свои перспективы в общем зачете Кубка Содружества и спринтерскую гонку на пятом этапе турнира, в которой он занял пятое место.

«Со стрельбой получилось до последнего выстрела работать на качество, а ходом пока тяжело. Есть определенные причины, разбираем их с тренером. Есть некоторые проблески. Надеюсь, в оставшихся гонках этапа будет получше. Какой главный старт сезона для меня? Как и для всех — чемпионат России, финал Кубка России. Но и Кубок Содружества важный старт. Осталось всего четыре личных гонки, поэтому будет тяжело. Помимо Антона, там есть другие сильные ребята. Конечно, буду делать каждую гонку все, что в моих силах, но ребята тоже в топе», — приводит слова Халили Metaratings.ru.

Перед началом спринта Халили шел на четвертом месте в общем зачете Кубка Содружества, но опережавшие его Антон Смольский и Эдуард Латыпов попали в спринте в тройку призеров.

Источник: https://metaratings.ru/news/khalili-schitaet-chto-emu-slozhno-budet-poborotsya-za-pobedu-v-pari-kubke-sodruzhestva-222845/
Биатлон
Карим Халили
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