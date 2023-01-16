Халили вспомнил об ощущениях от промахов Латыпова в эстафете на Олимпиаде

Биатлонист Карим Халили вспомнил, какие эмоции царили после эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

«Радости по поводу бронзовой медали в тот момент, естественно, ни у кого не было. Хотя и расстройства не было — только опустошение. Абсолютная внутренняя пустота. Какая-то черная дыра, когда не испытываешь вообще никаких эмоций. Вроде нужно как-то реагировать на результат, а не получается. Но ведь такие моменты и делают эстафеты интересными, правда? Взять тех же норвежцев, которые стали в Пекине чемпионами: не получилась стрельба у Легрейда на первом этапе, поймал штрафной круг. Бывает», — приводит слова Халили RT.

На олимпийских играх в Пекине на эстафете победу одержала сборная Норвегии, а серебро взяла команда Франции. Россия завоевала бронзовую медаль.