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Сегодня, 14:01

Халили выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Мурманске

Алина Савинова
Биатлонист Карим Халили
Карим Халили.
Фото скриншот из трансляции
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Российский биатлонист Карим Халили стал победителем масс-старта на этапе Кубка Содружества в Мурманске.

25-летний спортсмен преодолел дистанцию за 41 минуту 10,7 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.

Вторым финишировал также представитель России Максим Цветков, который допустил 3 промаха и уступил победителю гонки 23,5 секунды. Тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский с отставанием 40,6 секунды (2 промаха).

Кубок Содружества. 4-й этап (финал). Мурманск

Масс-старт (мужчины). Топ-6

1. Карим Халили (Россия) — 41.10,7 (1)

2. Максим Цветков (Россия) — 23,5 (3)

3. Антон Смольский (Белоруссия) — 40,6 (2)

4. Даниил Усов (Россия) — 54,2 (3)

5. Степан Данилов (Белоруссия) — 56,3 (1)

6. Эдуард Латыпов (Россия) — 57,5 (6)

Биатлон
Антон Смольский
Карим Халили
Максим Цветков
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