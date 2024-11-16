Халили выиграл масс-старт на Кубке МЛКБ в Ханты-Мансийске

Российский биатлонист Карим Халили стал победителем масс-старта на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

26-летний спортсмен финишировал за 35 минут 33,6 секунды, допустив один промах. Вторым стал Даниил Серохвостов (отставание 0,5 секунды). Третьим стал Антон Смольский из Белоруссии (+11,6).

Биатлон. Кубок МЛКБ. Масс-старт

Мужчины

1. Карим Халили (Россия) — 35.33,6 (1)

2. Даниил Серохвостов (Россия) — +0,5 (4)

3. Антон Смольский (Белоруссия) — +11,6 (4)

4. Василий Томшин (Россия) — +16,4 (2)

5. Иван Тулатин (Белоруссия) — +17,7 (4)

6. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — +18,4 (4)