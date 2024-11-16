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Биатлон

Сегодня, 10:53

Халили выиграл масс-старт на Кубке МЛКБ в Ханты-Мансийске

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский биатлонист Карим Халили стал победителем масс-старта на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

26-летний спортсмен финишировал за 35 минут 33,6 секунды, допустив один промах. Вторым стал Даниил Серохвостов (отставание 0,5 секунды). Третьим стал Антон Смольский из Белоруссии (+11,6).

Биатлон. Кубок МЛКБ. Масс-старт

Мужчины

1. Карим Халили (Россия) — 35.33,6 (1)
2. Даниил Серохвостов (Россия) — +0,5 (4)
3. Антон Смольский (Белоруссия) — +11,6 (4)
4. Василий Томшин (Россия) — +16,4 (2)
5. Иван Тулатин (Белоруссия) — +17,7 (4)
6. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — +18,4 (4)

Биатлон
Карим Халили

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