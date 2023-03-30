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Сегодня, 20:50

Халили высказался об отстранении российских биатлонистов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Карим Халили.
Фото Global Look Press
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Российский биатлонист Карим Халили в интервью «СЭ» рассказал, что думает об отстранении российских биатлонистов от международных стартов.

— Второй сезон в изоляции не тяжело будет?

— А я сейчас не думаю об этом. Думаю о своем уровне. И если у меня пока не все получается здесь, то надо сначала здесь обрести то, на что я способен, а потом думать о международных стартах.

— Наверняка читали про решение исполкома МОК. Готовы в таком статусе участвовать?

— У нас сейчас конец сезона, следующий — через полгода. За это время может столько всего поменяться, что зачем сейчас гадать? Это бессмысленно.

— Вы как-то говорили, что следите за событиями в Афганистане. Если бы существовала сборная Афганистана по биатлону, задумались бы о варианте?

— Не хочу говорить об этом, если честно. Там тоже в стране ситуация не самая простая, об этом очень непросто рассуждать.

Карим Халили с&nbsp;призами Кубка России по&nbsp;биатлону. «За сезон поставил бы тройку». Максималист Халили недоволен, победив в Кубке России

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Карим Халили
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