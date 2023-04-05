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Биатлон

Сегодня, 13:16

Халили: «Для меня не будет проблемой пробежать еще и Югорский марафон»

Алина Савинова
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Биатлонист Карим Халили рассказал об интересе к биатлонному марафону.

«Формат биатлонного марафона мне в принципе интересен, но погода была сложная. В последнее время получаю удовольствие от гонок, поэтому для меня не будет проблемой пробежать еще и Югорский марафон. Я старался более равномерно распределять силы на дистанцию, потому что многие спортсмены рванули со старта. На первых кругах старался не обращать внимания на других ребят и работать своим темпом, войти в какую-то группу и посидеть. После финиша я поздравил тренера. Мы со всеми, кто помогает делимся в ходе сезона, поэтому готов поделиться своими призовыми с ней», — цитирует Халили Metaratings.ru.

Халили занял второе место в биатлонном марафоне на чемпионате России-2023. Гонку выиграл Никита Поршнев. Тройку призеров замкнул Антон Бабиков.

Источник: https://metaratings.ru/news/khalili-ne-budet-problemoi-probezhat-eshyo-i-yugorskii-marafon-240877/
Биатлон
Карим Халили
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