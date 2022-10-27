Хованцев — о просьбе IBU оплатить СБР пропущенный сезон: «А за что платить-то мы должны? Это несправедливо»

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» просьбу Международного союза биатлонистов оплатить СБР взнос за пропускаемый россиянами сезон.

«Это неправильно. По отношению к нам IBU никаких расходов не несет. А за что платить-то мы должны? Это несправедливо. Если говорить о перспективе, то тут вопрос, какую квоту мы получим? Если та, которая была до отстранения, то, возможно, придется платить. Но если квота будет нулевая, за что платить? Тут надо вести диалог с МОК. Просто, вы понимаете, если после возвращения нам придется выступать с нуля... Это как вновь вступившие страны, один человек может стартовать. Цирк какой-то. Решение на конгрессе, как я понимаю, пока не принималось, а это очень серьезный вопрос. И это касается не только биатлона, но и многих других видов спорта», — сказал Хованцев «СЭ».

В IBU отметили, что взнос должен быть оплачен независимо от того, будут ли российские спортсмены принимать участие в соревнованиях в этом сезоне.

IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года. В конце марта организация объявила о решении приостановить членство СБР и БФБ.