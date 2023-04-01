Хованцев — о популярности биатлона в Финляндии: «Трибуны там заполнялись нашими болельщиками из России»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске.

«Организация турнира на хорошем уровне. Трасса в очень хорошем состоянии, вопросов нет. Хотелось бы, чтобы было побольше болельщиков, но город небольшой, хотя мы видели вчера, что люди приходили. Мы видели, как болеют за команду ХМАО, но также болельщики поддерживали тех, кто удачно стрелял», — приводит Metaratings.ru слова Хованцева.

Также он ответил на вопрос, было ли больше зрителей в Йоэнсуу, где проходили гонки финских турниров.

«Нет. В основном, трибуны заполнялись нашими болельщиками, которые приезжали из России. На внутренние турниры там очень мало ходили», — добавил специалист.

Чемпионат России по биатлону-2023 проходит с 27 марта по 2 апреля. В заключительный соревновательный день состоятся мужская эстафета и женский масс-старт.