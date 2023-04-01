Хованцев: «Сейчас в МОК к нам неоднозначный подход»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о требованиях МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

— На днях МОК назвал условия, по которым спортивные федерации могут допустить к международным турнирам российских спортсменов. Нужно соглашаться на все пункты заявления?

— Вопрос в первую очередь нужно задать федерациям и спортсменам. Но я считаю, что условия слишком жесткие, — приводит Metaratings.ru слова Хованцева.

— Если вы были бы спортсменом, то как поступили бы?

— Сейчас к нам неоднозначный подход. В Сирии тоже проводятся военные действия, но почему к ним нет такого отношения?

— Уровень российского спорта в целом может упасть?

— Я думаю, что нет. При таком насыщенном календаре и премиальных, которые выделяются, турниры выглядят материально интересными. А это играет не последнюю роль для того, чтобы поддержать спорт.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.