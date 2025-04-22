Художник Сафронов написал портрет Домрачевой

Российский художник Никас Сафронов подарил четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой ее портрет. Белорусская спортсменка выразила благодарность художнику, записав видео с его работой.

«Я передаю привет Никасу Сафронову. До меня добралась ваша работа, хочу поблагодарить вас за интересную идею, за прекрасное исполнение. Обязательно подыщу для нее достойное место. В свою очередь, хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов, вдохновения. Пускай новое, наступающее лето воодушевит вас на яркие и сочные работы. Всего хорошего, спасибо», — сказала Домрачева в социальных сетях.

Дарья Домрачева завоевала в общей сложности 6 олимпийских медалей: 4 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. Белорусская спортсменка дважды выигрывала чемпионат мира (2012, 2013) и два раза становилась чемпионкой Европы. Она завершила профессиональную карьеру в июне 2018 года.