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Биатлон

22 апреля, 20:27

Художник Сафронов написал портрет Домрачевой

Камила Абдурахманова
Дарья Домрачева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский художник Никас Сафронов подарил четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой ее портрет. Белорусская спортсменка выразила благодарность художнику, записав видео с его работой.

«Я передаю привет Никасу Сафронову. До меня добралась ваша работа, хочу поблагодарить вас за интересную идею, за прекрасное исполнение. Обязательно подыщу для нее достойное место. В свою очередь, хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов, вдохновения. Пускай новое, наступающее лето воодушевит вас на яркие и сочные работы. Всего хорошего, спасибо», — сказала Домрачева в социальных сетях.

Дарья Домрачева завоевала в общей сложности 6 олимпийских медалей: 4 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. Белорусская спортсменка дважды выигрывала чемпионат мира (2012, 2013) и два раза становилась чемпионкой Европы. Она завершила профессиональную карьеру в июне 2018 года.

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Дарья Домрачева
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