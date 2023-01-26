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Сегодня, 12:49

IBU не будет возвращать российских биатлонистов на международные соревнования после заявления МОК

Алина Савинова
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Международный союз биатлонистов (IBU) пока не планирует рассматривать вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах под эгидой организации.

«Мы, конечно, приняли к сведению недавнее коммюнике МОК. Что касается ситуации с участием российских и белорусских спортсменов, то конгресс IBU в сентябре прошлого года принял очень четкое решение не допускать участия каких-либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в наших международных соревнованиях до тех пор, пока не изменятся обстоятельства.

Эти меры были приняты для защиты целостности наших соревнований и безопасности наших спортсменов. Конечно, в долгосрочной перспективе IBU открыт для диалога о том, как реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но, учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса, все еще действительны и еще не пришло время пересматривать это решение», — приводит ТАСС заявление организации.

25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

 

Источник: https://tass.ru/sport/16890209
Биатлон
МОК
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