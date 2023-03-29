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Сегодня, 13:27

IBU пока не планирует рассматривать вопрос допуска российских биатлонистов, несмотря на рекомендации МОК

Алина Савинова
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Международный союз биатлонистов (IBU) пока не планирует рассматривать вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов к турнирам под своей эгидой.

«IBU принял к сведению новые рекомендации МОК о нейтральном участии отдельных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях и внимательно рассмотрит их. МОК также дал понять, что теперь международные федерации должны рассмотреть эти рекомендации в контексте своего вида спорта. Что касается биатлона, то конгресс IBU в сентябре прошлого года принял очень четкое решение не допускать участия каких-либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в наших международных соревнованиях. Учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса, все еще остаются в силе, и еще не пришло время пересматривать это решение», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы IBU.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17395123
Биатлон
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