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Биатлон

Сегодня, 23:25

Игорь Охотников может войти в тренерский штаб сборной России по биатлону

Ана Горшкова
Корреспондент
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Одним из помощников старшего тренера мужской сборной России по биатлону Юрия Каминского может стать 36-летний специалист из Ульяновска Игорь Охотников, сообщает Metaratings.ru.

Ранее появлялась информация, что в тренерский штаб могут войти Андрей Гербулов и Андрей Прокунин, однако первый отказался работать в сборной, а переговоры со вторым продолжаются. По данным источника, сам Каминский поддерживает кандидатуру Охотникова.

Охотников в качестве спортсмена был трижды победителем первенства мира среди юниоров и юношей, а с 2015 года работал в юношеской сборной России.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Сборная России по биатлону
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