Казакевич — о суперпасьюте на ЧР: «Я очень счастлива, что эта гонка закончилась»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась эмоциями после окончания суперпасьюта на чемпионате России-2023 по биатлону.

Казакевич заняла второе место в этой гонке.

«Я очень счастлива, что эта гонка закончилась. Это одна из самых тяжёлых гонок, потому что приходится выходить на старт дважды за день с коротким промежутком, да и сама гонка очень интенсивная, на коротком, скоростном круге. Мне очень приятно, что столько людей пришло поболеть за нас. Думаю, всем девчонкам и ребятам это нравится. Может быть, биатлон для многих людей становится праздником. Я считаю, что уровень Кубка России и чемпионата России в этом году сильно вырос», — приводит слова Казакевич «Чемпионат».

Победительницей гонки стала Тамара Дербушева, а третье место поделили между собой Екатерина Носкова и Наталья Гербулова.