Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех получила вид на жительство в России

В Федерации биатлона Московской области сообщили, что Екатерина Бех, исключенная из биатлонной сборной Украины, получила вид на жительство в России.

«1 ноября Екатерина получила вид на жительство. Гражданство она должна получить в течение трех месяцев», — передает слова пресс-службы Федерации ТАСС.

23-летняя Бех в августе 2022 года была включена в состав сборной Московской области, в сентябре она выступила на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России.

Спортсменка до 2018 года она вызывалась в юниорскую сборную России. В 2018 году перешла в команду Украины, откуда ранее был отчислена из-за ситуации в стране.