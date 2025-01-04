В СБР извинились за ошибку с автограф-картами лыжников

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак прокомментировал ошибку с автограф-картами лыжников.

— Почему так получилось? И насколько большой масштаб бедствия? Кто помимо Кулешовой и Терентьева пострадал?

— Там еще Пеклецова, там все молодые спортсменки. Я могу сказать, что мы настолько приятно шокированы переходом Натальи Шевченко из лыж в биатлон, что рука дрогнула и мы решили заочно воплотить наши желания в действительность. Но я это говорить не буду, иначе по приезде в Москву меня не оставят в живых. Это просто ошибка. Я приношу извинения перед всеми лыжниками, которых мы определили в сборную России по биатлону.

Ранее стало известно, что лыжников Анастасию Кулешову и Александра Терентьева в буклетах назвали биатлонистами.

4 и 5 января в Рязани пройдет Гонка чемпионов по биатлону и лыжам. В первый день пройдут квалификационные гонки.