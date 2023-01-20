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Сегодня, 18:50

Истомин о причинах ухода из группы Ларисы Куклиной: «Для меня самого это вопрос»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Артем Истомин рассказал «СЭ» о вероятных причинах ухода из его группы Ларисы Куклиной. В сентябре прошлого года Куклина присоединилась к мужской группе Юрия Каминского.

— Почему не влилась в группу Лариса Куклина?

— Если честно, для меня самого это вопрос. Может быть, она просто не до конца поверила в то, что мы хотели сделать. Может быть, я не до конца объяснил или она это не поняла. Конечно, подготовка отличалась от того, что они проходили до этого. Возможно, просто были сомнения в плане моего профессионализма и компетентности. Тут ее тоже можно понять.

— У вас не было никаких взаимных претензий или конфликтов?

— Нет, конечно. Мы и сейчас нормально общаемся.

— Как она уходила?

— Мы просто с ней встретились. Она сказала, что хотела бы попробовать поработать в группе Каминского. Я за желание спортсменов. Ему отвечать в первую очередь. Даже не то чтобы отвечать. Это его карьера, его жизнь. Почему я должен распоряжаться? — сказал Истомин «СЭ».

Артем Истомин. «Не почувствовал, что негативный фон вокруг меня изменился. Кто-то его создает». Интервью тренера Истомина
Биатлон
Лариса Куклина
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