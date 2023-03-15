Истомин поделился ожиданиями от выступлений биатлонистов на чемпионате России по лыжным гонкам

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин ответил на вопрос, чего ожидает от выступлений биатлонистов на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Вокруг этого старта просто очень много шума, и мы бы, конечно, не хотели этого (улыбается), потому что мы планировали провести это для себя — просто как контрольную тренировку, но с участием топовых лыжников. Все-таки у нас некоторые либо вообще не бегали лыжные гладкие гонки, либо бегали их очень давно и не помнят, что это такое. Мне самому интересно, как они тактически разложатся на эту гонку, и им тоже будет интересно посмотреть, кто как работает по дистанции, как раскладывается. Ведь есть много нюансов, о которых мы говорим, ставя в пример лыжников, но они этого не видят. И им, конечно, было бы полезно посмотреть на все это вживую, ощутить на себе», — приводит «Чемпионат» слова Истомина.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023 пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта.