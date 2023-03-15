Истомин поделился ожиданиями от выступлений биатлонистов на чемпионате России по лыжным гонкам

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Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин ответил на вопрос, чего ожидает от выступлений биатлонистов на чемпионате России по лыжным гонкам.
«Вокруг этого старта просто очень много шума, и мы бы, конечно, не хотели этого (улыбается), потому что мы планировали провести это для себя — просто как контрольную тренировку, но с участием топовых лыжников. Все-таки у нас некоторые либо вообще не бегали лыжные гладкие гонки, либо бегали их очень давно и не помнят, что это такое. Мне самому интересно, как они тактически разложатся на эту гонку, и им тоже будет интересно посмотреть, кто как работает по дистанции, как раскладывается. Ведь есть много нюансов, о которых мы говорим, ставя в пример лыжников, но они этого не видят. И им, конечно, было бы полезно посмотреть на все это вживую, ощутить на себе», — приводит «Чемпионат» слова Истомина.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023 пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта.