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Биатлон

Сегодня, 19:55

Истомин подвел итоги женского спринта на Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер резервной группы женской сборной России по биатлону Артем Истомин прокомментировал результаты спринтерской гонки на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Девочки планомерно растут, готовятся. Хочется, что основные плоды нашей работы проявились на главных стартах. Сейчас, неверное, сложный период, идут морозы. Надо очень аккуратно в плане здоровья подходить. У Насти Гришиной и в прошлом сезоне была возможность хорошо выступить, но болезни не позволили добиться стабильности. В этом году ошибки учли. Настя Зырянова чуть послабее начала сезон, но уже начинает набирать нужные кондиции. Остальные девочки тоже молодцы. Можно ли назвать тройку призеров неожиданной? Отчасти, ведь лидеры провалились со стрельбой. Но зато конкуренция высокая, хорошо, что молодые спортсмены подтягиваются и борются за призовые места. Тем более в спринте», — цитирует Истомина «ВсеПроСпорт».

Победительницей спринта стала Анастасия Зырянова. Второе место заняла Полина Плюснина, а тройку призеров замкнула Анастасия Гришина.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
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