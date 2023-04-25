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Сегодня, 13:43

Истомин: «Мы с Норицыным предложили подключить Миронову к составу сборной за счет региональных средств»

Алина Савинова
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Артем Истомин прокомментировал отсутствие в предварительных списках национальной команды Светланы Мироновой.

«Конечно, Светлана планирует продолжать карьеру. Она не выполнила критерии минспорта для попадания в сборную, поэтому не попала в списки кандидатов в сборную. Наше с Виталием Норицыным предложение было подключить ее к составу сборной за счет региональных средств. Если регион и федерация пойдут на это, мы это решение поддержим», — цитирует Истомина Metaratings.ru.

21 апреля Союз биатлонистов России представил предварительный список кандидатов в мужскую и женские сборные на сезон-2023/24.

В прошлом сезоне Кубка России Миронова заняла 41-е место в генеральной классификации, набрав 55 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/istomin-khotim-podklyuchit-mironovu-k-podgotovke-nashei-gruppy-za-schyot-regiona-246037/
Биатлон
Светлана Миронова
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