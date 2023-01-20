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Сегодня, 18:35

Истомин рассказал о негативном фоне вокруг его назначения тренером группы биатлонистов

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Артем Истомин рассказал «СЭ», что на него не давило общественное мнение, когда его назначили тренером биатлонной группы.

— Сейчас спортсмены из группы вашей выступают на хорошем уровне. Но не было ли волнения перед началом сезона, что все обернется провалом? Все-таки вы впервые в роли старшего тренера группы.

— Я говорил, что мне придется набивать шишки. С другой стороны, не попробовав каких-то изменений, никогда не нащупаем ничего. Понятно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы можем ошибаться в подготовке. Думаю, что хуже от этого в данном моменте точно не будет. У нас всегда есть контроль переносимости нагрузок. Самое главное, чтобы там нигде не перебрали и не было грубых ошибок, которые влияют на карьеру спортсменов.

— Давило ли общественное мнение?

— На самом деле я на него даже внимания не обращал, если даже оно какое-то было. А так естественно волнение присутствует. Но мне всегда давала уверенности сама команда.

— Говоря про общественное мнение, имел в виду то, о чем говорили с вами летом. Что многие критиковали, что доверили группу молодому и неопытному специалисту. Не почувствовали, что этот негативный фон изменился с началом сезона?

— Нет, не почувствовал. Мне кажется, что он не изменился.

— От результатов ваших спортсменов, как вам кажется, он не зависит?

— Думаю, что нет. Фон есть фон. Кто-то же его создает, — сказал Истомин «СЭ».

Артем Истомин. «Не почувствовал, что негативный фон вокруг меня изменился. Кто-то его создает». Интервью тренера Истомина
Биатлон
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