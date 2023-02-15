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Сегодня, 16:59

Истомин заявил, что Даниил Серохвостов нисколько не прибавил по сравнению с прошлым сезоном

Алина Савинова
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Тренер сборной России Артем Истомин предположил, кто из биатлонисток мог бы достойно выступить на чемпионате мира, если бы сборная не была отстранена.

«С учетом того, что многие наши лидеры этот сезон пропускают, то в нашей команде сильнейшие — это Лиза Каплина, Настя Гореева, Екатерина Носкова и Наталья Гербулова. В принципе они показывают хорошую конкуренцию», — приводит Metaratings.ru слова Истомина.

Также он ответил на вопрос, насколько Даниил Серохвостов прибавил в этом году.

«Думаю, что по данной его форме он нисколько не прибавил. Он находится в том же состоянии, в котором был в прошлом году. Сложно говорить о его прибавке, так как он летом пропустил два месяца, потом на вкатывании прошел два курса антибиотиков, потом в январе опять переболел. Будем заниматься с ним весной, а пока есть то, что есть», — добавил тренер.

В текущем сезоне 23-летний Серохвостов стал победителем двух гонок на этапах Кубка России и завоевал четыре медали на этапах Кубка Содружества в Раубчиах.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-sbornoi-rossii-istomin-zayavil-chto-serokhvostov-niskolko-ne-pribavil-po-sravneniyu-s-proshlym-sezonom-228106/
Даниил Серохвостов
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