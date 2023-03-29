Истомин: «Я не сильно впечатлен этим сезоном. Хочется, чтобы все спортсмены прогрессировали по всем компонентам»

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Российский тренер по биатлону Артем Истомин ответил на вопрос, насколько полно удалось реализовать задачи на этот сезон.
«Моя задача на сезон состояла в том, чтобы узнать спортсменов поближе. Я приступил к работе с девушками в этом году впервые, столкнулся со спецификой работы с ними. Нужно было адаптироваться к ним, адаптировать их к тренировочному процессу, к новым требованиям. Для них это, конечно, был определенный кризис. Думаю, что они выросли за этот сезон с разных сторон подготовки, это и парней касается. Оценю сезон так, что частично задачи были решены. Полностью адаптации не произошло, потому что один год, первый год работы — это слишком мало для такого. Да, задачи, которые ставило руководство, выполнил на оценку «удовлетворительно». Но сам я не настолько впечатлен этим сезоном. Я максималист, хочется, чтобы все спортсмены прогрессировали по всем компонентам», — цитирует Истомина Metaratings.ru.
Ранее Истомин заявил, что не стоит зацикливаться на вопросе допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024.