Истомин: «Я не сильно впечатлен этим сезоном. Хочется, чтобы все спортсмены прогрессировали по всем компонентам»

Российский тренер по биатлону Артем Истомин ответил на вопрос, насколько полно удалось реализовать задачи на этот сезон.

«Моя задача на сезон состояла в том, чтобы узнать спортсменов поближе. Я приступил к работе с девушками в этом году впервые, столкнулся со спецификой работы с ними. Нужно было адаптироваться к ним, адаптировать их к тренировочному процессу, к новым требованиям. Для них это, конечно, был определенный кризис. Думаю, что они выросли за этот сезон с разных сторон подготовки, это и парней касается. Оценю сезон так, что частично задачи были решены. Полностью адаптации не произошло, потому что один год, первый год работы — это слишком мало для такого. Да, задачи, которые ставило руководство, выполнил на оценку «удовлетворительно». Но сам я не настолько впечатлен этим сезоном. Я максималист, хочется, чтобы все спортсмены прогрессировали по всем компонентам», — цитирует Истомина Metaratings.ru.

Ранее Истомин заявил, что не стоит зацикливаться на вопросе допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024.