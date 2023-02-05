Черезов: «В зарубежных странах создается отрицательное мнение в нашу сторону»

Двукратный призер Олимпиады по биатлону Иван Черезов рассказал «СЭ» о своем отношении к выступлению спортсменов на международной арене в нейтральном статусе.

— Сейчас много разговоров ходит про нейтральный статус. Как вы к нему относитесь?

— Положительно. Это же было в последние годы. Пусть выступают. Мы же все смотрим, все болеем за ребят. Олимпиады проходили с таким статусом. Если так было, то чего сейчас дискутировать?

— Когда вы выступали, на Кубке мира была действительно праздничная атмосфера с ощущением биатлонной семьи. Как думаете, когда эта атмосфера для нас вернется?

— Не знаю, сложно сказать. У общественности же формируют мнение, которое надо. Имею ввиду, в зарубежных странах. Многое не знают. Создается такое отрицательное мнение в нашу сторону, — сказал Черезов «СЭ».