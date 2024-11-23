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Биатлон

Сегодня, 07:06

Черезов: «Российские патроны для биатлона уступают европейским аналогам»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира Иван Черезов считает, что российские патроны для биатлона уступают европейским аналогам.

«Сборники еще как-то обеспечиваются патронами, а вот главная проблема со спортивными школами. В количественном плане там этот дефицит ощущается гораздо больше. У нас есть предприятия, которые производят патроны нужного калибра, но они не самого высокого качества. Европейским аналогам, которые мы закупали раньше, они уступают, поэтому сборная России всегда пользовалась зарубежными патронами», — цитирует «ВсеПроСпорт» Черезова.

Ранее биатлонисты Антон Бабиков и Александр Логинов пожаловались на нехватку патронов.

Международный союз биатлонистов (IBU) в марте 2022 года отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов, а также приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона в организации.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
Иван Черезов

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