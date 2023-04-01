Губерниев — о победе команды Казакевич в женской эстафете на ЧР: «Здесь скорее команда Шевченко»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» победу команды Свердловской области в женской эстафете на чемпионате России по биатлону-2023 в Ханты Мансийске.

В команду вошли Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко.

«Здесь скорее не команда Казакевич, а команда Шевченко. Ирина времена выглядит далеко не самым сильным звеном в команде. Восхищен Наташей, она — молодая спортсменка, но у нее фантастическая нервная система, невероятное трудолюбие. Это еще и укор нашим тренерам и остальным сборницам, что три золотые медали на этом турнире — у Шевченко. Она и на победу в масс-старте будет претендовать. Мы ей восхищаемся. Это отличный пример для лыжников, если у них что-то не получается, то переходите в биатлон. Здесь вас ждут», — сказал Губерниев «СЭ».