Каминский: «В спорте система господдержки уходит в никуда»

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о системе государственной поддержки в профессиональном спорте.

«Думаю, что за клубной системой будущее, в том числе и в лыжных гонках, где я давно выступал за эту систему. Считаю, что в спорте система господдержки уходит в никуда. Если в клубах появятся люди, которые будут финансировать их деятельность, они станут считать деньги. К сожалению, мы бюджетные деньги не всегда считаем так, как следует. Во-вторых, сейчас слишком забюрократизирована наша деятельность. Я не могу изменить место проведения сбора. В основном это связано с форс-мажором из-за погодных условий или условий принимающей стороны. 10-15 лет назад это все было легко и просто, а сегодня — невозможно. Думаю, что с клубами таких проблем не будет, система управления спорта будет более гибкой», — цитирует Каминского Metaratings.ru.

3 октября стало известно, что в России появилась Международная профессиональная лига по биатлону, основная задача которой проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов (IBU) соревнований.