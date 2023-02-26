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Сегодня, 13:47

Каминский объяснил неудачи Латыпова в стрельбе на чемпионате России в Ижевске

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Юрий Каминский объяснил «СЭ» причины неудачной стрельбы биатлониста Эдуарда Латыпова на чемпионате России в Ижевске.

— Для вас итог большого масс-старта больше положительный или отрицательный?

— Со спортивной точки зрения, положительный. Все-таки выиграл Ильназ Мухамедзянов, который тренируется в нашей группе. Но, конечно же, расстроил стрельбой Эдик (Латыпов). Будем разбираться. Посмотрим видеозапись. Время есть.

— Какие видите причины такой стрельбы?

— Они одни и те же — психологические. Думаю, что ход его не лимитирует. Конечно, лыжи у него, начиная со второго-третьего круга, встают. Если шлифт на лыжах неправильно выбран, то они перестают работать через несколько километров. Иногда пять километров работают — и все. Это тоже повлияло. Да и в промахах нет большого разброса. Немножко устал. Психологическое напряжение очень большое. В Белоруссии было два этапа, в Чайковском. Все были успешные. Здесь наступил спад. Прежде всего психологический спад. Функционального мы не видим, — сказал Каминский «СЭ».

В большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске Латыпов занял 12-е место, допустив 6 промахов на 4 огневых рубежах.

Биатлон
Эдуард Латыпов
Юрий Каминский
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