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Каминский: «С учетом подверженности Серохвостова простудам, правильнее было отказаться от спринта в Ижевске»

Даниил Аршавский
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Старший тренер сборной России Юрий Каминский назвал проблемы со здоровьем причиной неучастия Даниила Серохвостова в спринтерской гонке на 10 км на третьем этапе Кубка России.

«Перед стартом состояние было 50 на 50. Он уже готов был выходить, но мы посовещались и решили, что лучше ему пропустить. Слишком велика была вероятность заболеть. Если бы было не так холодно, он бы стартовал, но с учетом подверженности простудам, правильнее было отказаться. Впереди Кубок Содружества — важный турнир, поэтому ради него лучше было поберечь себя», — цитирует Каминского «ВсеПроСпорт».

Победителем мужского спринта в субботу, 14 декабря, стал Кирилл Бажин, второе место занял Эдуард Латыпов, а третий результат показал Роман Еремин.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
Даниил Серохвостов
Юрий Каминский
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