0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:54

Каминский: «Мухамедзянов по ходу чемпионата России вышел на уровень лучших»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Тренер Юрий Каминский прокомментировал «СЭ» победу Ильназа Мухамедзянова в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

— Насколько родная трасса помогает Ильназу?

— Конечно, помогает. У него есть недостаток — невысокая вариабельность хода. Поэтому ему очень важно трассу прикатать. Тогда этот недостаток становится плюсом. Он даже знает, наверное, в какую погоду и как использовать разные участки трассы. Конечно, на своей трассе чувствует себя уверенно.

— Это его первая победа. Удивлены такому результату?

— Нет. У него даже один промах лишний. Наверное, немножко начал волноваться. Когда промазал, успокоился и дальше начал работать осознанно. Предполагаю, что так. Он у нас по ходу вышел на уровень лучших. Как правило, на последнем круге у него с Латыповым первые-вторые места.

— Потенциал для роста большой?

— Да. Ту же самую вариабельность хода можно повысить, силовой компонент, — сказал Каминский «СЭ».

В большом масс-старте Мухамедзянов пробежал дистанцию в 15 км за 41 минуту и 24,5 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.

Биатлон
Ильназ Мухамедзянов
Юрий Каминский
Обсудить
Читайте также
«Вашингтон» обменял друга Овечкина и хочет перестройки. Что будет дальше с командой?
РУСАДА тоже опротестовало вердикт по делу Валиевой. Чем недовольны в Москве
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каминский объяснил неудачи Латыпова в стрельбе на чемпионате России в Ижевске