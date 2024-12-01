Каминский: «В истории с допингом Устюгова много «почему». А норвежцы ответы знать не хотят»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался об отклонении апелляции Евгения Устюгова на дисквалификацию и аннулирование результатов за несколько лет.

В 2020 году Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) аннулировала результаты Устюгова с января 2010-го по конец сезона-2013/14. 26 ноября стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста на это решение.

«Если Евгений действительно виноват, тогда наказывать надо. Мы за чистый спорт. Но при этом так же надо наказывать и других спортсменов. А то есть подозрение, что WADA — шлагбаум, который перед одними закрывается, а перед другими открывается. Пишут, что у Евгения был найден анаболик, который легче всего найти в пробах. Почему тогда только сейчас это разбирательство проходит, когда возник политический момент? Слишком много «почему» в этой истории. А норвежцы не хотят знать ответы на эти вопросы», — цитирует Каминского «ВсеПроСпорт».

Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бе положительно оценил лишение Устюгова серебряной медали масс-старта на чемпионате мира-2011.