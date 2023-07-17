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Сегодня, 14:10

Каминский: «Мы пообщались с Логиновым и Бабиковым, лезть к опытным спортсменам нет никакого смысла»

Алина Савинова
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Cтарший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о переходе Александра Логинова и Антона Бабикова на самоподготовку.

«Логинов и Бабиков были на сборе, где мы с ними немножко пообщались. Лезть к опытным спортсменам нет никакого смысла. Мне скорее самому интересно что-то разузнать у Антона по стрелковой подготовке. В этот раз мы тоже пообщались на эту тему, он рассказал о своих ощущениях. Этот опыт бесценен для молодых, которые могли бы у них учиться. Поскольку постоянно они с нами быть не могут, мы пытаемся с ними взаимодействовать таким образом. Антон рассказал нам с Максимом Максимовым о своей подготовке, о том, какие ощущения он испытывает и какие нюансы мы можем использовать в работе с молодыми спортсменами», — цитирует Каминского Metaratings.ru.

Тренер подтвердил, что Бабиков и Логинов на данный момент работают с Дмитрием Шукаловичем, возглавившим юношескую команду.

В мае стало известно, что оба биатлониста отказались проходить централизованную подготовку к новому сезону в составе сборной России.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных стартов. В сентябре этого же года IBU продлил отстранение.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaminskii-my-poobshalis-s-loginovym-i-babikovym-lezt-k-opytnym-sportsmenam-net-smysla-266736/
Биатлон
Антон Бабиков
Юрий Каминский
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