Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 06:27

Каминский — о спринте на Кубке Содружества: «Давно не приходилось стрелять при таком ветре»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил итоги спринта на Кубке Содружества.

Победителем спринта стал россиянин Даниил Серохвостов. Также в тройку вошли белорусы Антон Смольский и Дмитрий Лазовский.

«Пока не готов давать полную аналитику. Но если по горячим следам, то какие-то спортсмены нормально себя проявили, какие-то — средне. К примеру, Латыпов промахнулся, попал в порыв ветра. Правильно, что не стал пережидать, надо было стрелять, но не учел условия. Давно не приходилось стрелять при таком ветре, разве что в Рязани. Отмечу Сидорова, в целом все справились, кроме Корнева. Будем разбираться, анализировать. Что касается Серохвостова, один промах для него — это нормальный результат», — цитирует Каминского «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
Юрий Каминский
Читайте также
Мошенники заставили 92-летнего партизана ВОВ выбросить сбережения в окно
Оскорблял Макрона и предсказал бой с Махачевым. Кто подерется с Исламом вместо Царукяна
«Он хоть помнит, что пару месяцев назад сломал кость?». Реакция Америки на победную шайбу и новый рекорд Овечкина
В Волгодонске задержали тренера по подозрению в совращении девочек
СМИ сообщили о вывозе украинок из Польши для создания «Украинского легиона»
СМИ узнали об активных продажах россиянами и финнами недвижимости в Эстонии
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя