Каминский: «Латыпов недавно заменил ложе, и это сказывается на его стрельбе»

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал проблемы со стрельбой Эдуарда Латыпова.

«Очень трудно оценить стрельбу Эдуарда, потому что были объективные причины. Цифры, которые мы получали, не очень стабильны. В то же время мы видели его прогресс в плане скорости и ритмичности стрельбы, но сегодня на гонке преследования произошел срыв. В спринте он стрелял также как и все призеры по скорости стрельбы. В плане точности у него проблемы, потому что он заменил ложе, до сих пор его доводить, и наверное, это сказывается», — приводит слова Каминского Vprognoze.ru.

Латыпов на Альфа-Банк Кубке Содружества в Краснояске занял восьмое место в спринте и 12-е в гонке преследования.