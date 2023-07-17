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Сегодня, 15:16

Каминский: «Биатлонисты начали перестраиваться с планов Башкирова под мое видение»

Алина Савинова
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Cтарший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на вопрос, какие изменения произошли в работе мужской команды после объединения групп в межсезонье.

«Сейчас трудно сказать, к какому эффекту это в итоге приведет. Изменения будут происходить постепенно. Пока спортсмены обеих групп работают по общему плану в рамках единой концепции подготовки, но при этом с учетом индивидуальных особенностей каждого спортсмена», — цитирует Metaratings.ru слова Каминского.

Также он рассказал, как осуществлял контроль за работой группы Сергея Башкирова на первых сборах.

«Мы пересеклись на протяжении пяти дней на одном из сборов. Они работали с учетом моих корректировок плана, но в основном придерживались планов, разработанных Башкировым. Потом начали постепенно перестраиваться под мое видение», — добавил тренер.

Каминский является тренером мужской сборной России по биатлону с 2020 года. Первый сбор национальной команды в это межсезонье проходит на Семинском перевале. Ранее сообщалось, что биатлонисты Антон Бабиков и Александр Логинов приняли решение уйти на самоподготовку.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaminskii-biatlonisty-nachali-postepenno-perestraivatsya-s-planov-bashkirova-pod-moyo-videnie-266749/
Биатлон
Сергей Башкиров
Юрий Каминский
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