Каминский рассказал об опасениях из-за проведения спартакиады в Златоусте

Cтарший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о проведении спартакиады в Златуосте.

«Я бы лучше провел на большой высоте соревнования для взрослых, а для школьников где-нибудь на равнине, но, видимо, все соревнования взрослой спартакиады хотят проводить в одном регионе. Сегодня это мало кто может, поэтому выбрали Челябинскую область и Златоуст. Конкретно я не знаю, какую трассу предложат для биатлона, но я как тренер там неоднократно участвовал в соревнованиях лыжников. Эти трассы я хорошо знаю и не думаю, что они сильно изменятся. Там достаточно сложные трассы с длинными подъемами разной крутизны. В плане самой трассы все нормально, а вот стрелки высказывают опасения, смогут ли они сделать хорошее стрельбище. Хотя мне кажется, что это не такая большая проблема», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.

Глава СБР Виктор Майгуров сообщил, что Зимняя спартакиада 2024 года пройдет в Златоусте.