Каминский рассказал, за что Шашилов «предъявлял» ему перед гонкой

Старший тренер сборной России Юрий Каминский рассказал, за что ему пришлось извиняться перед другим тренером Михаилом Шашиловым.

— Михаил Шашилов перед женским спринтом в Раубичах что-то предъявлял вам в шуточной форме. По какому поводу?

— Да, предъявлял. Мы договорились с ним пойти купаться вчера вечером. Но я подзагулял, с друзьями встретился. Поздно уже было. Пришлось ему одному в реке купаться, — сказал Каминский.

Ранее состоялся женский спринт на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах. Победительницей стала Лариса Кукрина.