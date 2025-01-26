Каминский считает, что Серохвостов обошел Латыпова в спринте за счет хорошего хода

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу Даниила Серохвостова в спринте на этапе Кубка России в Демино.

«В протоколе все видно. Серохвостов был лучше. Эдуард Латыпов был готов при одинаковой стрельбе компенсировать это отставание, но он около 10 секунд проиграл в скорости стрельбы по времени, и из-за этого отстал.

С позиции хода это был его самый маленький проигрыш за последнее время, хотя там было чуть больше 25. Ходом он может добавить, но не сильно. Мне кажется дело в том, что Серохвостов был сегодня слишком хорош ходом», — сказал Каминский Vprognoze.ru.

Серохвостов одержал победу, даже допустив два промаха, но тем не менее сумел опередить Латыпова на пять секунд.