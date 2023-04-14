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Сегодня, 14:24

Каминский — о смене гражданства: «Американцы любят говорить: «Пускай старушка неправа, но она — моя страна»

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России Юрий Каминский высказался о потенциальной смене гражданства российскими биатлонистами.

«По-моему, американцы любят говорить: «Пускай старушка неправа, но она — моя страна». Мы должны так же думать: что бы ни происходило, кто бы ни критиковал, это наша страна. Какие-то люди будут это делать, но многие не будут думать о смене гражданства», — приводит Metaratings.ru слова Каминского.

Также тренер отметил, что в его группе никто из спортсменов не намерен менять гражданство.

«У нас точно нет таких!» — добавил он.

В начале марта 2022 года Международный союз биатлонистов объявил об отстранении российских спортсменов от соревнований под своей эгидой до конца сезона-2021/22. Позже отстранение было продлено и на следующий сезон.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. IBU заявил, что принял к сведению рекомендации МОК, однако пока не планирует рассматривать вопрос возвращения россиян и белорусов к турнирам.

Источник: https://metaratings.ru/news/amerikancy-lyubyat-govorit-puskai-starushka-neprava-no-ona-moya-strana-kaminskii-o-smenakh-grazhdanstva-243221/
Биатлон
Юрий Каминский
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