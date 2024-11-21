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Биатлон

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Каминский заявил, что у биатлонистов в Европе нехватка патронов из-за СВО

Камила Абдурахманова
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Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, что иностранные биатлонисты испытывают дефицит патронов из-за реорганизации производства боеприпасов в Европе на фоне специальной военной операции на Украине.

«Качественных патронов сто процентов не хватает. Насколько я знаю, эта проблема существует и в Европе — заводы, которые раньше работали на патроны, теперь работают на другое. Вся Европа против нас работает, и у них те же проблемы, что и у нас», — сказал Каминский ТАСС.

Международный союз биатлонистов (IBU) в марте 2022 года отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов, а также приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона в организации.

Источник: ТАСС
Биатлон
Юрий Каминский

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