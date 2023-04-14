Каминский заявил, что все старты в России соответствовали уровню Кубка мира по биатлону

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о прошедшем сезоне.

«В плане организации сезон был очень хорошим. Все старты соответствовали уровню Кубка мира. Я не был только в Рыбинске. Смотрел по телевизору — картинка была нормальная, на уровне Кубка мира. А некоторые считают, что мы были на уровне лучших стартов в Кубке мира. Организация, на мой взгляд, точно была высокая. Не только СБР, но и местные организации отнеслись качественно. У нас очень солидная инфраструктура, одна из лучших в мире. Хотя в каждом месте есть свои недостатки. Надеюсь, что организаторы будут работать, и все будет хорошо. Главное — есть желание провести гонки на самом высоком уровне во всех точках», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.

В начале марта 2022 года IBU объявил о том, что отстранил от соревнований всех российских спортсменов до конца сезона-2021/22. Впоследствии отстранение было продлено и на следующий сезон.