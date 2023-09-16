Каплина одержала победу в спринте на летнем чемпионате России

Биатлонистка из ХМАО-Югры Елизавета Каплина победила в женской спринтерской гонке на чемпионат России по летнему биатлону.

Каплина допустила один промах и преодолела дистанцию в 7,5 км за 21 минуту 13,9 секунды.

Второе место заняла биатлонистка Московской области Анастасия Гореева (1 промах, отставание 1,7 секунды). Третьей стала спортсменка из Свердловской области Ирина Казакевич (2 промаха, +7,8).

Летний чемпионат России по биатлону. Тюмень.

7,5 км, спринт, женщины

1. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — 21.13,9 (1 промах)

2. Анастасия Гореева (Московская область) +1,7 (1)

3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +7,8 (2)