Каплина отметила, что переход в Башкортостан привел к лучшим переменам в ее карьере

Биатлонистка из Башкортостана Елизавета Каплина оценила свое выступление в эстафете на летнем чемпионате России.

«У нас девчонки после двух гонок, в которых не смогли пробиться в топ-15, приуныли, поэтому у меня была задачка взбодрить их на первом этапе. Надеялась привести им задел. Оцениваю свой этап на пять с минусом, потому был лишний промах и можно было больше выиграть на дистанции, но в принципе я довольна результатом. Справилась со стрельбой и передала Илоне Знаковой с небольшим преимуществом», — приводит Vprognoze.ru слова Каплиной.

Также она заявила, что осталась довольна своим переходом в сборную Башкортостана.

«После стольких лет в Хантах было волнительно куда-то переходить, но перемены в моем варианте к лучшему. Команда приняла меня хорошо, все сборы прошли отлично, тренеры замечательные, и мне все нравится», — добавила спортсменка.

На летнем чемпионате России по биатлону в Красноярске Каплина завоевала бронзу в спринте и выиграла первый этап эстафеты.