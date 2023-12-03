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Сегодня, 18:17

Каплина: «Был такой сильный ветер, что никто не хотел выходить в лидеры»

Алина Савинова
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Югорская биатлонистка Елизавета Каплина высказалась о погодных условиях на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Сначала все на огневом рубеже было более-менее, а потом мороз ударил по мышцам, и на последнем рубеже я не справилась с давлением и каменеющими мышцами. Не смогла справиться с собой и допустила два промаха. Хотелось побороться за призовые места, но по такой погоде и пятое место неплохо. Руки и ноги у меня не замерзли, потому что я хорошо согрелась перед стартом, размялась и все неплохо прошло. Самый тяжелый участок здесь на равнинной части. Там нет деревьев и такой сильный ветер, что ты делаешь толчок, а тебя отбрасывает с двойной силой назад. Первые три круга я шла там первой. Впереди никого не было, никто не хотел выходить в лидеры и приходилось брать ответственность на себя. Потом на спуске девчонки накатывали. Я довольна гонкой, последний круг отработала хорошо», — цитирует Каплину Metaratings.ru.

Победительницей масс-старта на втором этапе Кубка России по биатлону стала Кристина Резцова. Второй финишировала Анастасия Гришина. Третье место заняла Екатерина Носкова. Каплина показала пятый результат.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaplina-byl-takoi-silnyi-veter-chto-nikto-ne-khotel-brat-liderstvo-na-sebya-311566/
Биатлон
Елизавета Каплина
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