Каплина: «Был такой сильный ветер, что никто не хотел выходить в лидеры»

Югорская биатлонистка Елизавета Каплина высказалась о погодных условиях на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Сначала все на огневом рубеже было более-менее, а потом мороз ударил по мышцам, и на последнем рубеже я не справилась с давлением и каменеющими мышцами. Не смогла справиться с собой и допустила два промаха. Хотелось побороться за призовые места, но по такой погоде и пятое место неплохо. Руки и ноги у меня не замерзли, потому что я хорошо согрелась перед стартом, размялась и все неплохо прошло. Самый тяжелый участок здесь на равнинной части. Там нет деревьев и такой сильный ветер, что ты делаешь толчок, а тебя отбрасывает с двойной силой назад. Первые три круга я шла там первой. Впереди никого не было, никто не хотел выходить в лидеры и приходилось брать ответственность на себя. Потом на спуске девчонки накатывали. Я довольна гонкой, последний круг отработала хорошо», — цитирует Каплину Metaratings.ru.

Победительницей масс-старта на втором этапе Кубка России по биатлону стала Кристина Резцова. Второй финишировала Анастасия Гришина. Третье место заняла Екатерина Носкова. Каплина показала пятый результат.