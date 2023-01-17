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Сегодня, 22:05

Каплина рассказала, что злилась на каждого из своих тренеров

Виктория Кравченко
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Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала об отношении к своим тренерам. Она призналась, что иногда злилась на них из-за эмоционального напряжения.

«Честно? Конечно. По отношению к каждому из моих тренеров такое хоть по разу, но случалось. Это не вопрос личных отношений или какой-то злости, скорее все иногда сходится в одной точке — запредельные нагрузки, собственное настроение, да ещё и наставник что-то не вовремя скажет...» — цитирует Каплину RT.

15 января Каплина выиграла большой масс-старт на Кубке России в Рыбинске.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1098489-kaplina-zhelanie-trener
Елизавета Каплина
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