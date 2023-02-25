Карим Халили: «Не рад своей работе в суперпасьюте»

Биатлонист Карим Халили прокомментировал итоги суперпасьюта на чемпионате России в Ижевске. В этой гонке он занял третье место. Победу в суперпасьюте одержал Александр Поварницын, серебро — у белоруса Антона Смольского.

— На последний рубеж пришел лидером с Эдуардом Латыповым. Почему не удалось сработать чисто?

— Надо было держать свой ритм. Немного сбился и начал ошибаться.

— Есть ощущение, что не рад этому месту.

— Не то, чтобы этому месту. Наверное, просто не рад своей работе.

— Что помешало на финишнем круге, чтобы зацепиться за дуэт лидеров?

— Ребята сразу включились. Поймал просвет и уже не смог его отыграть.

— Насколько важна итоговая победа на Кубке России? После нее нет какого-то чувства расслабленности?

— Нет. Сейчас для нас идут главные старты. Есть, что доказывать, показывать, над чем работать. Да, Кубок России — это приятно. Ставил задачу его выиграть.

— Насколько трудно было восстанавливаться между прологом и финалом суперпасьюта?

— Мне очень тяжело далась квалификация. Но в основном финале было уже полегче. И тактику выбрал другую — начал поспокойнее, — сказал Халили.